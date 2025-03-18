Трамп проводить телефонну розмову з Путіним

Дональд Трамп і Володимир Путін (Фото: Anatoly Maltsev/EPA)

У вівторок, 18 березня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп проводить телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на Білий дім.

Представник Білого дому сказав, що телефонна розмова щодо врегулювання війни РФ проти України почалася о 14:00 за Гринвічем (16:00 за київським часом).

Заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно підтвердив у соціальній мережі X (колишній Twitter), що розмова все ще триває.

"Дзвінок проходить добре і все ще триває", – зазначив він.

Скавіно уточнив, що Трамп веде розмову з Овального кабінету Білого дому.

ДОПОВНЕНО О 18:35. Канал NBC News із посиланням на Білий дім повідомив, що телефонна розмова Трампа з Путіним завершилася. Вона тривала більш ніж півтори години.

Інформацію про завершення розмови підтвердив речник диктатора РФ Дмитро Пєсков.