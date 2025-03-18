Трамп проводить телефонну розмову з Путіним

Трамп проводить телефонну розмову з Путінимдоповнено
У вівторок, 18 березня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп проводить телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на Білий дім.
Представник Білого дому сказав, що телефонна розмова щодо врегулювання війни РФ проти України почалася о 14:00 за Гринвічем (16:00 за київським часом).
Заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно підтвердив у соціальній мережі X (колишній Twitter), що розмова все ще триває.
"Дзвінок проходить добре і все ще триває", – зазначив він.
Скавіно уточнив, що Трамп веде розмову з Овального кабінету Білого дому.
ДОПОВНЕНО О 18:35. Канал NBC News із посиланням на Білий дім повідомив, що телефонна розмова Трампа з Путіним завершилася. Вона тривала більш ніж півтори години.
Інформацію про завершення розмови підтвердив речник диктатора РФ Дмитро Пєсков.
- 17 березня речниця Білого дому заявила, що Трамп може ввести додаткові санкції проти Росії, якщо його переговори з Путіним пройдуть "не так, як він сподівається".
- Трамп і Путін обговорюватимуть, зокрема, питання окупованої Запорізької атомної станції.
- 18 березня Трамп сказав, що багато деталей майбутньої угоди про завершення російсько-української війни вже затверджено.