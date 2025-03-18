Рютте "повністю вірить" у здатність Трампа досягти мирної угоди щодо України
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте "повністю вірить" у здатність президента Сполучених Штатів Дональда Трампа досягти мирної угоди щодо України. Свою думку Рютте висловив у коментарі телеканалу CNN.
Коментар генсека Альянсу пролунав перед запланованою на 18 березня телефонною розмовою Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.
Рютте додав, що вважає "чудовим" те, що українські та американські представники погодили пропозицію про припинення вогню в Саудівській Аравії минулого тижня.
Генсек НАТО сказав, що не вважає, що Трамп надто довіряє Путіну.
"Він дуже добре знає президента Путіна з його першого терміну. Тому він знає, як він повинен переконатися, що він зможе укласти угоду. Я повністю в це вірю", – додав Рютте.
- 17 березня речниця Білого дому заявила, що Трамп може ввести додаткові санкції проти Росії, якщо його переговори з Путіним пройдуть "не так, як він сподівається".
- Трамп і Путін обговорюватимуть, зокрема, питання окупованої Запорізької атомної станції.
- 18 березня Трамп сказав, що багато деталей майбутньої угоди про завершення російсько-української війни вже затверджено.