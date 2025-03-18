Рютте "повністю вірить" у здатність Трампа досягти мирної угоди щодо України

Генсек НАТО сказав, що не вважає, що Трамп надто довіряє Путіну

Марк Рютте (Фото: Nidal Saljic/EPA)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте "повністю вірить" у здатність президента Сполучених Штатів Дональда Трампа досягти мирної угоди щодо України. Свою думку Рютте висловив у коментарі телеканалу CNN.

Коментар генсека Альянсу пролунав перед запланованою на 18 березня телефонною розмовою Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Рютте додав, що вважає "чудовим" те, що українські та американські представники погодили пропозицію про припинення вогню в Саудівській Аравії минулого тижня.

Генсек НАТО сказав, що не вважає, що Трамп надто довіряє Путіну.

"Він дуже добре знає президента Путіна з його першого терміну. Тому він знає, як він повинен переконатися, що він зможе укласти угоду. Я повністю в це вірю", – додав Рютте.