Трамп і Путін обговорюватимуть питання окупованої Запорізької АЕС – Білий дім
Президент США Дональд Трамп обговорюватиме питання окупованої Запорізької атомної станції під час розмови з диктатором Володимиром Путіним, підтвердила речниця Білого дому Каролін Лівітт під час пресконференції.
За її словами, під час дзвінка з Путіним Трамп торкнеться питання атомної станції "на кордоні Росії та України (з контексту, на лінії фронту. – Ред.)", яка була предметом обговорення з українською стороною.
Раніше Трамп повідомляв, що Штати обговорювали з Україною питання територій, Запорізької АЕС та членства в НАТО.
Президент Володимир Зеленський підтверджував, що питання територій, зокрема контролю над ЗАЕС, порушувалося на переговорах делегацій України та США у Саудівській Аравії.
- Розмова американського лідера з диктатором РФ має відбутися 18 березня.
- Речниця Білого дому заявила, що Трамп може ввести додаткові санкції проти Росії, якщо його переговори з Путіним пройдуть "не так, як він сподівається".