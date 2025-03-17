Трамп и Путин будут обсуждать вопрос оккупированной Запорожской АЭС – Белый дом
Президент США Дональд Трамп будет обсуждать вопрос оккупированной Запорожской атомной станции во время разговора с диктатором Владимиром Путиным, подтвердила представитель Белого дома Каролин Ливитт во время пресс-конференции.
По ее словам, во время звонка с Путиным Трамп коснется вопроса атомной станции "на границе России и Украины (из контекста, на линии фронта. – Ред.)", которая была предметом обсуждения с украинской стороной.
Ранее Трамп сообщал, что Штаты обсуждали с Украиной вопросы территорий, Запорожской АЭС и членства в НАТО.
Президент Владимир Зеленский подтверждал, что вопрос территорий, в частности контроля над ЗАЭС, поднимался на переговорах делегаций Украины и США в Саудовской Аравии.
- Разговор американского лидера с диктатором РФ должен состояться 18 марта.
- Представитель Белого дома заявила, что Трамп может ввести дополнительные санкции против России, если его переговоры с Путиным пройдут "не так, как он надеется".