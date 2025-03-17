Трамп будет говорить с Путиным 18 марта

Президент США говорит, что, "возможно, удастся, возможно, нет" закончить войну, однако шансы считает "очень хорошими"

Трамп и Путин (Фото: Anatoly Maltsev/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что 18 марта поговорит с российским диктатором Владимиром Путиным после положительных переговоров в Москве между представителями обеих стран. Об этом Трамп сказал журналистам на борту Air Force One, сообщает Reuters.

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"Я буду говорить с президентом Путиным во вторник [18 марта]. За выходные было проделано много работы", – заявил президент США.

Он сказал, что Штаты хотят увидеть, смогут ли положить конец войне РФ против Украины.

"Возможно, сможем, возможно, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы", – отметил Трамп.

На вопрос, какие уступки рассматриваются на переговорах о прекращении огня, он ответил, что разговоры будут вестись о территориях и электростанциях.



"Я думаю, что обе стороны, Украина и Россия уже много обсудили. Мы уже говорим об этом, о распределении определенных активов", – сказал Трамп.

Трамп отметил, что над этим вопросом было проделано много работы за выходные.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. На них Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня.

14 марта Зеленский в контексте обсуждения с США территориального и энергетического вопросов приводил примеры Энергодара и Запорожской АЭС.

16 марта Уолтц заявил, что частью переговоров об окончании войны является предоставление гарантий безопасности Украине в обмен на территориальные уступки.