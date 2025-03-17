Трамп будет говорить с Путиным 18 марта
Президент США Дональд Трамп заявил, что 18 марта поговорит с российским диктатором Владимиром Путиным после положительных переговоров в Москве между представителями обеих стран. Об этом Трамп сказал журналистам на борту Air Force One, сообщает Reuters.
"Я буду говорить с президентом Путиным во вторник [18 марта]. За выходные было проделано много работы", – заявил президент США.
Он сказал, что Штаты хотят увидеть, смогут ли положить конец войне РФ против Украины.
"Возможно, сможем, возможно, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы", – отметил Трамп.
На вопрос, какие уступки рассматриваются на переговорах о прекращении огня, он ответил, что разговоры будут вестись о территориях и электростанциях.
"Я думаю, что обе стороны, Украина и Россия уже много обсудили. Мы уже говорим об этом, о распределении определенных активов", – сказал Трамп.
Трамп отметил, что над этим вопросом было проделано много работы за выходные.
- 11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. На них Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня.
- 14 марта Зеленский в контексте обсуждения с США территориального и энергетического вопросов приводил примеры Энергодара и Запорожской АЭС.
- 16 марта Уолтц заявил, что частью переговоров об окончании войны является предоставление гарантий безопасности Украине в обмен на территориальные уступки.