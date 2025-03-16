У Трампа заявили, что на переговорах рассматривают гарантии для Украины в обмен на земли
Майк Уолтц (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что частью переговоров об окончании войны является предоставление гарантий безопасности Украине в обмен на территориальные уступки. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC News.

Журналистка напомнила слова своего коллеги из Fox News Шона Ханнити. Тот утверждал, что в рамках будущего мирного соглашения будет заключен договор о ресурсах, который сохранит участие и присутствие США в Украине, также, возможно, будут привлечены европейские миротворцы, а Украина не войдет в НАТО и часть украинской территории, возможно Донбасс, "отойдут Путину".

"Ну, это компоненты переговоров, которые происходили ранее в 2022 году. И даже до этого. Это [соглашение] будет своего рода территория в обмен на будущие гарантии безопасности, будущий статус Украины", – сказал Волтц.

Советник напомнил позицию Штатов, что для Украины постоянное членство в НАТО маловероятно, и отметил, что такого мнения придерживаются не только США, но и ряд других стран.

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Чиновник отметил, что администрация США знает эти компоненты переговоров и ведет диалог с обеими сторонами, чтобы выяснить, как Америка может усадить Россию и Украину за стол переговоров и "начать дипломатию, остановить убийства и остановить эту войну".

Журналиста уточнила, могут ли России "отдать" Донбасс в дополнение к оккупации Крыма, несмотря на то, что Москва совершила вторжение в Украину.

"Мы должны спросить себя, отвечает ли это нашим национальным интересам (Продолжать войну и освободить оккупированные территории Украины. – Ред.)? Это реально? Мы говорили об этом и с европейцами, и с украинцами. Мы выгоним каждого россиянина из каждой пяди украинской земли, включая Крым?", – заявил Волтц.

Также он раскритиковал политику предыдущей власти США: "И какова была стратегия администрации Байдена, [будем поддерживать Украину в войне] столько, сколько нужно, сколько нужно, независимо от сроков, что, по сути, является бесконечной войной, в условиях, когда мы буквально теряем сотни тысяч людей за считанные месяцы. И это может перерасти в Третью мировую войну".

По его словам, Штаты "могут говорить о том, что правильно, а что неправильно", но также им нужно говорить о "реальности ситуации на местах". Советник считает, что это именно то, что Вашингтон делает "через дипломатию, через челночную дипломатию, через непрямые переговоры".

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