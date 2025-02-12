Спецпосланник Трампа Виткофф мог говорить с Путиным более трех часов – Fox News
Спецпосланник президента США Стив Виткофф мог иметь более чем трехчасовой разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, утверждает ведущий телеканала Fox News Шон Ханнити.
Такое заявление он сделал во время интервью с государственным секретарем Марком Рубио и Адамом Белером, спецпредставителем администрации Дональда Трампа по заложникам.
"Стив Виткофф, судя по всему, имел встречу с Владимиром Путиным, продолжавшуюся три с половиной часа, и привозит домой этого заложника [Марка Фогеля]", – заявил Ханнити.
В ответ Рубио не отреагировал на эти данные. Официально Белый дом не комментировал такую информацию.
Издание The New York Times со ссылкой на свои источники заявляло, что спецпосланник Трампа имел прямые переговоры с близкими соратниками российского диктатора перед своим визитом в Москву.
- Вечером 11 февраля между США и Россией состоялся обмен заключенными – в Америку вернулся Марк Фогель, живший в России и преподававший в англо-американской школе в Москве. Его задержали в 2021 году с медицинским каннабисом, а впоследствии приговорили к 14 годам заключения.
- За американским гражданином в Россию летал спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку, его друг и миллиардер Виткофф. NYT утверждает, что президент США тайно уполномочил бизнесмена заниматься вопросом войны России против Украины.