Трамп лично встретил заключенного в России Фогеля. Тот говорил о "щедром" Путине – видео
Президент США Дональд Трамп лично встречал американского гражданина Марка Фогеля, заключенного в России и освобожденного 11 февраля в рамках обмена.
Трамп опубликовал видео, подписав: "Приветствуем дома, Марк!".
Сам Фогель поблагодарил Трампа, а еще вспомнил в речи "президента Путина, который был очень щедрым государственным деятелем, подарив помилование".
Фогель – американский школьный учитель, живший в России и преподававший в англо-американской школе в Москве.
В августе 2021 года он был задержан на российской таможне с около 17 граммами медицинской марихуаны, которую ему выписали в США для лечения хронической боли. В июне 2022-го Фогель был приговорен к 14 годам лишения свободы.
Пока неизвестно, кого США отдали России в рамках обмена.
За Фогелем в Россию приезжал спецпосланник президента Стив Виткофф. Это американский миллиардер, представитель Трампа на Ближнем Востоке. Накануне утром 11 февраля его бизнес-джет прибыл в Россию, но о целях визита публично не было известно.
WELCOME HOME, MARC!🇺🇸 pic.twitter.com/0b2Igcqudp— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 12, 2025
- 1 августа 2024 года, при каденции Байдена, произошел крупнейший со времен холодной войны обмен заключенными между Россией и Беларусью с одной стороны и США, Словенией, Германией и Великобританией с другими.
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