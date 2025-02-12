Трамп лично встретил заключенного в России Фогеля. Тот говорил о "щедром" Путине – видео

Американский учитель, которому в РФ присудили 14 лет тюрьмы за 17 грамм медицинского каннабиса, считает, что Путин был очень щедрым, помиловав его

Дональд Трамп и Марк Фогель (Фото: EPA-EFE/AARON SCHWARTZ)

Президент США Дональд Трамп лично встречал американского гражданина Марка Фогеля, заключенного в России и освобожденного 11 февраля в рамках обмена.

Трамп опубликовал видео, подписав: "Приветствуем дома, Марк!".

Сам Фогель поблагодарил Трампа, а еще вспомнил в речи "президента Путина, который был очень щедрым государственным деятелем, подарив помилование".

Фогель – американский школьный учитель, живший в России и преподававший в англо-американской школе в Москве.

В августе 2021 года он был задержан на российской таможне с около 17 граммами медицинской марихуаны, которую ему выписали в США для лечения хронической боли. В июне 2022-го Фогель был приговорен к 14 годам лишения свободы.

Пока неизвестно, кого США отдали России в рамках обмена.

За Фогелем в Россию приезжал спецпосланник президента Стив Виткофф. Это американский миллиардер, представитель Трампа на Ближнем Востоке. Накануне утром 11 февраля его бизнес-джет прибыл в Россию, но о целях визита публично не было известно.

Фото: EPA-EFE/AARON SCHWARTZ

Фото: EPA-EFE/AARON SCHWARTZ

Фото: EPA-EFE/AARON SCHWARTZ

1 августа 2024 года, при каденции Байдена, произошел крупнейший со времен холодной войны обмен заключенными между Россией и Беларусью с одной стороны и США, Словенией, Германией и Великобританией с другими.

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