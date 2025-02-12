Трамп особисто зустрів ув'язненого в Росії Фогеля. Той говорив про "щедрого" Путіна – відео
Президент США Дональд Трамп особисто зустрічав американського громадянина Марка Фогеля, ув’язненого в Росії і звільненого 11 лютого в межах обміну.
Трамп опублікував відео, підписавши: "Вітаємо вдома, Марку!".
Сам Фогель подякував Трампу, а ще згадав у промові "президента Путіна, який був дуже щедрим державним діячем, подарувавши помилування".
Фогель – американський шкільний вчитель, що жив у Росії та викладав в англо-американській школі у Москві.
У серпні 2021 року його затримали на російській митниці з близько 17 грамами медичної марихуани, котру йому виписали у США для лікування хронічного болю. У червні 2022-го Фогелю присудили 14 років позбавлення волі.
Наразі не відомо, кого США віддали Росії у межах обміну.
За Фогелем до Росії приїздив спецпосланець президента Стів Віткофф. Це американський мільярдер, представник Трампа на Близькому Сході. Напередодні, вранці 11 лютого, його бізнес-джет прибув до Росії, але про цілі візиту публічно не було відомо.
WELCOME HOME, MARC!🇺🇸 pic.twitter.com/0b2Igcqudp— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 12, 2025
- 1 серпня 2024 року, за каденції Байдена, відбувся найбільший з часів холодної війни обмін ув'язненими між Росією та Білоруссю з одного боку та США, Словенією, Німеччиною та Великою Британією з іншого.
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