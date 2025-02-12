Трамп особисто зустрів ув'язненого в Росії Фогеля. Той говорив про "щедрого" Путіна – відео

Американський вчитель, якому у РФ присудили 14 років тюрми за 17 грамів медичного канабісу, вважає, що Путін був дуже щедрим, помилувавши його

Дональд Трамп і Марк Фогель (Фото: EPA-EFE/AARON SCHWARTZ)

Президент США Дональд Трамп особисто зустрічав американського громадянина Марка Фогеля, ув’язненого в Росії і звільненого 11 лютого в межах обміну.

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Трамп опублікував відео, підписавши: "Вітаємо вдома, Марку!".

Сам Фогель подякував Трампу, а ще згадав у промові "президента Путіна, який був дуже щедрим державним діячем, подарувавши помилування".

Фогель – американський шкільний вчитель, що жив у Росії та викладав в англо-американській школі у Москві.

У серпні 2021 року його затримали на російській митниці з близько 17 грамами медичної марихуани, котру йому виписали у США для лікування хронічного болю. У червні 2022-го Фогелю присудили 14 років позбавлення волі.

Наразі не відомо, кого США віддали Росії у межах обміну.

За Фогелем до Росії приїздив спецпосланець президента Стів Віткофф. Це американський мільярдер, представник Трампа на Близькому Сході. Напередодні, вранці 11 лютого, його бізнес-джет прибув до Росії, але про цілі візиту публічно не було відомо.

Фото: EPA-EFE/AARON SCHWARTZ

Фото: EPA-EFE/AARON SCHWARTZ

Фото: EPA-EFE/AARON SCHWARTZ

1 серпня 2024 року, за каденції Байдена, відбувся найбільший з часів холодної війни обмін ув'язненими між Росією та Білоруссю з одного боку та США, Словенією, Німеччиною та Великою Британією з іншого.

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