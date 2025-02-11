Спецпосланець Трампа Віткофф тепер займається війною, говорив з соратниками Путіна – NYT

Стів Віткофф (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Президент США Дональд Трамп таємно уповноважив свого спецпосланця з питань Близького Сходу, мільярдера Стіва Віткоффа займатися питанням війни Росії проти України. Про це заявляє американське видання The New York Times з посиланням на анонімні джерела.

Візит Віткоффа до Москви для звільнення громадянина США Марка Фогеля може означати новий спосіб ведення справ з Росією, зауважує медіа.

За даними декількох поінформованих співрозмовників, роль бізнесмена виходить за межі місії з порятунку затриманого американця: хоча Трамп і призначив Кіта Келлога спецпосланником з питань України та Росії, але Віткофф також отримав роль у мирному процесі.

Джерела повідомили, що декілька тижнів тому президент США таємно уповноважив Віткоффа розширити свою сферу діяльності за межі Близького Сходу, аби відкрити новий канал для перемовин з росіянами. Видання зазначає, що Трамп на особистому рівні довіряє Віткоффу, з яким дружить з 1980-х, а також політик заявив близьким до себе людям, що бізнесмен має необхідні навички ведення перемовин, аби допомогти завершити війну.

Проте точні повноваження мільярдера залишаються неясними.

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Співбесідники медіа повідомили, що перед візитом до Москви Віткофф мав прямі переговори з близькими соратниками російського диктатора Володимира Путіна, а також обговорював Україну у Саудівській Аравії та Катарі, котрі уже давно прагнуть відіграти роль посередників для припинення війни.

Офіційно невідомо, з ким зустрічався Віткофф у Москві і чи обговорювалися, окрім звільнення в'язня, інші питання, зокрема Україна. Білий дім не надав коментарів щодо цього.

Віткофф – мільярдер, керівник об'єктів нерухомості у Нью-Йорку та близький друг Трампа. До Росії він прибув на власному бізнес-джеті. Це перша публічна поїздка до Москви високопосадовця США з 2021-го. У листопаді того ж року директор ЦРУ Вільям Бернс відвідував російську столицю, аби спробувати запобігти повномасштабному російському вторгненню до України.