Адміністрація Трампа поставила на паузу мирний план щодо України – The Telegraph
Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила свій мирний план щодо України, щоб надати Європі місце за столом переговорів. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на неназваних співрозмовників, знайомих із відповідними дискусіями.
Британське медіа пише, що спецпредставник Держдепу США з питань України і Росії Кіт Келлог пообіцяв провести індивідуальні переговори з союзниками по НАТО, перш ніж завершити довгоочікуваний план припинення війни.
Келлог сказав, що на останніх переговорах з європейськими дипломатами він шукатиме ідеї щодо форми будь-якої мирної угоди та того, яким буде внесок інших держав у цей процес.
Він пообіцяв провести ці переговори з прем’єр-міністрами та президентами країн-членів НАТО.
Водночас Келлог заявив, що оприлюднить елементи мирного плану на Мюнхенській безпековій конференції цими вихідними.
"The Telegraph розуміє, що це буде пропозиція продовження військової підтримки Києва в обмін на доступ до рідкісноземельних ресурсів України", – йдеться у публікації.
Європейці, які проводили переговори зі спецпредставником Трампа, були запевнені, що Вашингтон хоче зміцнити позиції України на будь-яких майбутніх переговорах з Росією, повідомили співрозмовники британського медіа.
- 5 лютого у Bloomberg опублікували нібито "мирний план Трампа", який Келлог покаже у Мюнхені.
- Проте наступного дня Келлог повідомив, що на Мюнхенській конференції не буде представлено мирний план Трампа. Його презентуватиме сам президент, але це точно не відбудеться цього тижня.
- 10 лютого Bloomberg повідомив, що Келлог представить Трампу варіанти завершення війни "найближчими тижнями".