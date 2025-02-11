Адміністрація Трампа поставила на паузу мирний план щодо України – The Telegraph

За даними британського медіа, у США хочуть спершу врахувати думку європейських союзників

Кіт Келлог (Фото: EPA)

Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила свій мирний план щодо України, щоб надати Європі місце за столом переговорів. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на неназваних співрозмовників, знайомих із відповідними дискусіями.

Британське медіа пише, що спецпредставник Держдепу США з питань України і Росії Кіт Келлог пообіцяв провести індивідуальні переговори з союзниками по НАТО, перш ніж завершити довгоочікуваний план припинення війни.

Келлог сказав, що на останніх переговорах з європейськими дипломатами він шукатиме ідеї щодо форми будь-якої мирної угоди та того, яким буде внесок інших держав у цей процес.

Він пообіцяв провести ці переговори з прем’єр-міністрами та президентами країн-членів НАТО.

Водночас Келлог заявив, що оприлюднить елементи мирного плану на Мюнхенській безпековій конференції цими вихідними.

"The Telegraph розуміє, що це буде пропозиція продовження військової підтримки Києва в обмін на доступ до рідкісноземельних ресурсів України", – йдеться у публікації.

Європейці, які проводили переговори зі спецпредставником Трампа, були запевнені, що Вашингтон хоче зміцнити позиції України на будь-яких майбутніх переговорах з Росією, повідомили співрозмовники британського медіа.