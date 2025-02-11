Администрация Трампа поставила на паузу мирный план по Украине – The Telegraph

По данным британского медиа, в США хотят сначала учесть мнение европейских союзников

Кит Келлог (Фото: EPA)

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила свой мирный план по Украине, чтобы предоставить Европе место за столом переговоров. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с соответствующими дискуссиями.

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Британское медиа пишет, что спецпредставитель Госдепа США по Украине и России Кит Келлог пообещал провести индивидуальные переговоры с союзниками по НАТО, прежде чем завершить долгожданный план прекращения войны.

Келлог сказал, что на последних переговорах с европейскими дипломатами он будет искать идеи о форме любого мирного соглашения и о том, каким будет вклад других государств в этот процесс.

Он пообещал провести переговоры с премьер-министрами и президентами стран-членов НАТО.

В то же время Келлог заявил, что обнародует элементы мирного плана на Мюнхенской конференции по безопасности в эти выходные.

"The Telegraph понимает, что это будет предложение о продлении военной поддержки Киева в обмен на доступ к редкоземельным ресурсам Украины", – сказано в публикации.

Европейцев, проводивших переговоры со спецпредставителем Трампа, заверили, что Вашингтон хочет укрепить позиции Украины на любых предстоящих переговорах с Россией, сообщили собеседники британского медиа.