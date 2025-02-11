Администрация Трампа поставила на паузу мирный план по Украине – The Telegraph
Администрация президента США Дональда Трампа приостановила свой мирный план по Украине, чтобы предоставить Европе место за столом переговоров. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с соответствующими дискуссиями.
Британское медиа пишет, что спецпредставитель Госдепа США по Украине и России Кит Келлог пообещал провести индивидуальные переговоры с союзниками по НАТО, прежде чем завершить долгожданный план прекращения войны.
Келлог сказал, что на последних переговорах с европейскими дипломатами он будет искать идеи о форме любого мирного соглашения и о том, каким будет вклад других государств в этот процесс.
Он пообещал провести переговоры с премьер-министрами и президентами стран-членов НАТО.
В то же время Келлог заявил, что обнародует элементы мирного плана на Мюнхенской конференции по безопасности в эти выходные.
"The Telegraph понимает, что это будет предложение о продлении военной поддержки Киева в обмен на доступ к редкоземельным ресурсам Украины", – сказано в публикации.
Европейцев, проводивших переговоры со спецпредставителем Трампа, заверили, что Вашингтон хочет укрепить позиции Украины на любых предстоящих переговорах с Россией, сообщили собеседники британского медиа.
- 5 февраля в Bloomberg опубликовали якобы мирный план Трампа, который Келлог покажет в Мюнхене.
- Однако на следующий день Келлог сообщил, что на Мюнхенской конференции не будет представлен мирный план Трампа. Его будет презентовать сам президент, но это точно не произойдет на этой неделе.
- 10 февраля Bloomberg сообщил, что Келлог представит Трампу варианты завершения войны "в ближайшие недели".