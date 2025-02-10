Келлог представит Трампу варианты завершения войны в ближайшие недели – Bloomberg

Спецпосланник соберет информацию от чиновников на конференции в Мюнхене, во время визита в Киев и другие европейские столицы, заявили источники медиа

Кит Келлог (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Спецпосланник президента США Кит Келлог в ближайшие недели планирует представить Дональду Трампу варианты окончания российско-украинской войны. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники.

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По их данным, Келлог будет собирать информацию от чиновников на Мюнхенской конференции по безопасности, а также во время визитов в Киев и другие европейские столицы. Собеседники медиа попросили не разглашать их имена, поскольку эти планы не являются публичными.

Накануне американское издание Semafor сообщило, что спецпредставитель готовит для Трампа варианты окончания войны. Источники отметили, что это создало бы основу для прямых переговоров лидера США с президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Собеседники заявили, что Келлог не планирует посещать Москву во время этой поездки.

Совет национальной безопасности Белого дома не ответил на запрос Bloomberg о комментарии по поводу этой информации.

Ожидается, что спецпосланник обсудит с европейскими чиновниками их готовность взять на себя инициативу по предоставлению сил сдерживания (миротворцев) для обеспечения сохранения любого мирного урегулирования, заявили источники агентства.

И хотя маловероятно, что США будут предоставлять войска для таких сил, но они могут обеспечить другие формы поддержки, отметили собеседники.

Также, добавляет Bloomberg, ожидается, что Келлог будет призывать союзников тратить больше на оборону, чего не раз требовал Трамп. Что касается давления на Москву, некоторые европейские чиновники советуют США усилить меры против энергетического сектора России, в частности речь идет о снижении "потолка цен" на нефть и использовании замороженных российских активов.

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6 февраля Келлог сообщил, что на Мюнхенской конференции не будет представлен мирный план Трампа. По его словам, мирный план будет представлять сам президент, но это точно не произойдет на следующей неделе.

Накануне этого Bloomberg заявило, что Келлог якобы планирует презентовать мирный план Трампа в Мюнхене. Медиа утверждает, что план предусматривает замораживание войны и гарантии безопасности для Украины, в то же время оккупированные территории остаются в "подвешенном состоянии". Однако официальных подтверждений таким планам нет.

10 февраля Зеленский подтвердил, что встретится с вице-президентом США Венсом во время Мюнхенской конференции, а также анонсировал визиты представителей команды Трампа в Украину.