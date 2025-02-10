Келлог представить Трампу варіанти завершення війни найближчими тижнями – Bloomberg

Спецпосланець збере інформацію від посадовців на конференції в Мюнхені, під час візиту до Києва та інших європейських столиць, заявили співрозмовники медіа

Кіт Келлог (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Спецпосланець президента США Кіт Келлог найближчими тижнями планує представити Дональду Трампу варіанти закінчення російсько-української війни. Про це повідомила агенція Bloomberg з посиланням на поінформовані анонімні джерела.

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За їхніми даними, Келлог збиратиме інформацію від посадовців на Мюнхенській безпековій конференції, а також під час візитів до Києва та інших європейських столиць. Співбесідники медіа попросили не розголошувати їхніх імен, оскільки ці плани не є публічними.

Напередодні американське видання Semafor повідомило, що спецпредставник готує для Трампа варіанти щодо припинення війни. Джерела зазначили, що це б створило підґрунтя для прямих переговорів лідера США з президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Співрозмовці заявили, що Келлог не планує відвідувати Москву під час цієї поїздки.

Рада національної безпеки Білого дому не відповіла на запит Bloomberg щодо коментаря з приводу цієї інформації.

Очікується, що спецпосланець обговорить з європейськими чиновниками їхню готовність взяти на себе ініціативу з надання сил стримування (миротворців) для забезпечення збереження будь-якого мирного врегулювання, заявили джерела агенції.

І хоча малоймовірно, що США будуть надавати війська для таких сил, але вони можуть забезпечити інші форми підтримки, зазначили співрозмовники.

Також, додає Bloomberg, очікується, що Келлог закликатиме союзників витрачати більше на оборону, чого неодноразово вимагав Трамп. Стосовно тиску на Москву, деякі європейські посадовці радять США посилити заходи проти енергетичного сектора Росії, зокрема йдеться про зниження "стелі цін" на нафту та використання заморожених російських активів.

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6 лютого Келлог повідомив, що на Мюнхенській конференції не буде представлено мирний план Трампа. За його словами, мирний план представлятиме сам президент, але це точно не відбудеться наступного тижня.

Напередодні цього Bloomberg заявила, що Келлог нібито планує презентувати мирний план Трампа у Мюнхені. Медіа стверджує, що план передбачає заморожування війни та гарантії безпеки для України, водночас окуповані території лишаються у "підвішеному стані". Проте офіційних підтверджень таким планам немає.

10 лютого Зеленський підтвердив, що зустрінеться з віцепрезидентом США Венсом під час Мюнхенської конференції, а також анонсував візити представників команди Трампа до України.