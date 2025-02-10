Зеленський відреагував на розмову Трампа та Путіна: Подивимося

Президент зазначив, що сьогодні для нього важливо зосередитися на практичній роботі команди України та США

Володимир Зеленський (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Президент Володимир Зеленський відповів "подивимося" на запитання про розмову між лідером США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. Таку заяву український лідер зробив під час пресконференції.

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За його словами, зараз важливо не жити чутками чи меседжами з медіа різних країн.

Зеленський зазначив, що сьогодні для нього важливо зосередитися на практичній роботі команди України та США, а також спільному баченні стосовно головних речей: як зупинити Путіна, дати гарантії безпеки Україні та українцям.

"А те, що вони [Трамп і Путін] спілкуються, ну... подивимось: хто, як і чи це так", – заявив президент.

Окрім цього, він підтвердив, що зустрінеться з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом під час Мюнхенської безпекової конференції, а також анонсував візити представників команди Трампа до України.