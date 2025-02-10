Зеленський відреагував на розмову Трампа та Путіна: Подивимося
Президент Володимир Зеленський відповів "подивимося" на запитання про розмову між лідером США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. Таку заяву український лідер зробив під час пресконференції.
За його словами, зараз важливо не жити чутками чи меседжами з медіа різних країн.
Зеленський зазначив, що сьогодні для нього важливо зосередитися на практичній роботі команди України та США, а також спільному баченні стосовно головних речей: як зупинити Путіна, дати гарантії безпеки Україні та українцям.
"А те, що вони [Трамп і Путін] спілкуються, ну... подивимось: хто, як і чи це так", – заявив президент.
Окрім цього, він підтвердив, що зустрінеться з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом під час Мюнхенської безпекової конференції, а також анонсував візити представників команди Трампа до України.
- 8 лютого Трамп повідомив, що мав телефонну розмову з Путіним щодо врегулювання війни РФ проти України. Президент США заявив, що диктатору РФ нібито небайдужі смерті на полі бою.
- 10 лютого американський лідер заявив, що Штати досягли прогресу в переговорах щодо припинення війни, але відмовився надати подробиці розмов, які він мав із диктатором РФ.