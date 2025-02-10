Зеленский отреагировал на разговор Трампа и Путина: Посмотрим

Президент отметил, что сегодня ему важно сосредоточиться на практической работе команды Украины и США

Владимир Зеленский (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Президент Владимир Зеленский ответил "посмотрим" на вопрос о разговоре между лидером США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Такое заявление украинский лидер сделал во время пресс-конференции.

По его словам, сейчас важно не жить слухами или месседжами из медиа разных стран.

Зеленский отметил, что сегодня ему важно сосредоточиться на практической работе команды Украины и США, а также совместном видении относительно главных вещей: как остановить Путина, дать гарантии безопасности Украине и украинцам.

"А то, что они [Трамп и Путин] общаются, ну... посмотрим: кто, как и так ли это", – заявил президент.

Кроме того, он подтвердил, что встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом во время Мюнхенской конференции безопасности, а также анонсировал визиты представителей команды Трампа в Украину.