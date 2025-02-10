Зеленский отреагировал на разговор Трампа и Путина: Посмотрим
Президент Владимир Зеленский ответил "посмотрим" на вопрос о разговоре между лидером США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Такое заявление украинский лидер сделал во время пресс-конференции.
По его словам, сейчас важно не жить слухами или месседжами из медиа разных стран.
Зеленский отметил, что сегодня ему важно сосредоточиться на практической работе команды Украины и США, а также совместном видении относительно главных вещей: как остановить Путина, дать гарантии безопасности Украине и украинцам.
"А то, что они [Трамп и Путин] общаются, ну... посмотрим: кто, как и так ли это", – заявил президент.
Кроме того, он подтвердил, что встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом во время Мюнхенской конференции безопасности, а также анонсировал визиты представителей команды Трампа в Украину.
- 8 февраля Трамп сообщил, что имел телефонный разговор с Путиным об урегулировании войны РФ против Украины. Президент США заявил, что диктатору РФ якобы небезразличны смерти на поле боя.
- 10 февраля американский лидер заявил, что Штаты достигли прогресса в переговорах о прекращении войны, но отказался предоставить подробности разговоров, которые были с диктатором РФ.