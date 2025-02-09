У Трампа заявили, что гарантии безопасности после войны должны быть на Европе

По его словам, Трамп намерен завершить войну, а гарантии будут полностью на европейских партнерах

Майк Уолтц (Фото: AARON SCHWARTZ/EPA)

Гарантии безопасности после окончания российско-украинской войны войны – это ответственность европейцев, заявил советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц. Об этом политик рассказал в интервью NBC News.

"Я думаю, что основополагающий принцип здесь состоит в том, что должны нести ответственность за этот конфликт в будущем", – сказал Волтц.

По его словам, Трамп намерен завершить войну, а после этого гарантии безопасности будут полностью на европейских партнерах.

Ранее, в декабре 2024 года, издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников утверждало, что Трамп хочет, чтобы европейские войска присутствовали в Украине для наблюдения за возможным прекращением огня в будущем, без привлечения сил США.

3 февраля Трамп заявил, что хочет достичь соглашения с Украиной о получении доступа к редкоземельным материалам страны как условия для продолжения поддержки США в войне против России. Немецкий канцлер Шольц назвал такие желания со стороны Трампа "очень эгоистическими и эгоцентричными". Впрочем, Зеленский поддержал Трампа.

6 февраля спецпосланник президента США Келлог сообщил, что на Мюнхенской конференции не будет представлен мирный план Трампа. По его словам, мирный план будет представлять сам президент, но это точно не произойдет на следующей неделе.