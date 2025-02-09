Трамп заявил, что разговаривал с Путиным по телефону о завершении войны

Дональд Трамп в очередной раз заявил, что у него есть конкретный план завершения войны

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Anatoly Maltsev/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным по урегулированию войны РФ против Украины. О звонке Трамп рассказал в комментарии газете New York Post на борту самолета в пятницу.

Когда и при каких условиях произошел разговор, неизвестно.

"Лучше не буду говорить", — ответил американский президент на вопрос, сколько раз он общался с Путиным.

В то же время Трамп сказал, что диктатору РФ якобы небезразличны смерти на поле боя.

"Он хочет, чтобы люди перестали умирать. Все эти мертвые люди. Молодые, молодые, красивые люди. Они как ваши дети, их два миллиона – и без причины", – добавил президент США.

Полномасштабной войны России против Украины "никогда бы не произошло", будь он американским президентом в 2022 году, заявил Трамп.

"У меня всегда были хорошие отношения с Путиным", – сказал он и добавил, что у него есть конкретный план завершения войны.

"Я надеюсь, что это будет быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война в Украине очень плохая. Я хочу положить этому конец", — подчеркнул Трамп.

Официально о телефонных разговорах Трампа с Путиным не сообщалось.