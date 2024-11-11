В Украине заявили, что не знали о разговоре Трампа и Путина. В РФ говорят – звонка не было

Дональд Трамп (Фото - EPA, CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

В Министерстве иностранных дел отрицают информацию американского издания The Washington Post о том, что Украина якобы была проинформирована о звонке новоизбранного президента США Дональда Трампа российскому диктатору Владимиру Путину. Тем временем в Кремле вообще отрицают такой разговор.

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WP, ссылаясь на неназванных собеседников, писало, что Трамп якобы позвонил Путину 7 ноября – посоветовал диктатору РФ не обострять ситуацию в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе.

Двое собеседников WP сказали, что правительство Украины якобы было информировано о звонке Путину и не возражало.

В комментарии Reuters спикер МИД Георгий Тихий сказал, что сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом звонке, ложны. Таким образом, Украина не могла одобрить этот разговор или возразить.

Тем временем российские пропагандисты сообщили, что спикер Путина Дмитрий Песков опроверг разговор между диктатором РФ и Трампом.

"Это наиболее наглядный пример качества информации, публикуемой иногда в уважаемых изданиях. Это не соответствует действительности. Это чистая выдумка, ложная информация", – сказал он.

7 ноября 2024 года Зеленский пообщался с Трампом после его заявления о победе на выборах и назвал разговор "отличным".

Трамп заявил, что не исключает диалога с российским диктатором Путиным.

В тот же день Зеленский прокомментировал заявления Трампа о быстром завершении войны и заявил, что подобный сценарий может означать потери для Украины.

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