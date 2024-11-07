Зеленский: Быстрое окончание войны будет означать потери для Украины

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский высказался о заявлениях 45-го президента США Дональда Трампа о завершении войны в Украине. По его словам, быстрое окончание полномасштабной для Украины может означать потери.

"Я уверен, что быстрое окончание войны – это потери. И я думаю, что если очень быстрое, я не знаю эту идею, мы не говорили об этом с президентом Трампом, я думаю, он будет готовиться со своей командой к тем или иным предложениям или взглядам... Одно понятно мне, что он действительно хочет окончания", – сказал Зеленский на пресс-конференции.

Президент отметил, что верит в желание Трампа быстро завершить войну в Украине, но это еще не значит, что у него получится задуманное. Зеленский назвал россиян "самым сложным врагом столетия" и подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин хочет "разорвать Украину на куски".

Также глава государства сказал, что все хотят завершения войны в Украине. Но Украине необходимо справедливое окончание, а не "завершение ради завершения". Президент не исключил, что пока может не понимает всех подробностей плана Трампа и заявил, что для этого нужно время.