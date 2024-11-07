Зеленський: Швидке закінчення війни означатиме втрати для України

Володимир Зеленський (Фото: ВП)

Президент Володимир Зеленський висловився про заяви 45 президента США Дональда Трампа про завершення війни в Україні. За його словами, швидке закінчення повномасштабної України може означати втрати.

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"Я впевнений, що швидке закінчення війни – це втрати. І я думаю, що якщо дуже швидке, я не знаю цієї ідеї, ми не говорили про це з президентом Трампом, я думаю, він готуватиметься зі своєю командою до тих чи інших пропозицій, чи поглядів... Одне зрозуміло мені, що він справді хоче закінчення", – сказав Зеленський на пресконференції.

Президент зазначив, що вірить у бажання Трампа швидко завершити війну в Україні, але це ще не означає, що в нього вийде задумане. Зеленський назвав росіян "найскладнішим ворогом століття" і наголосив, що російський диктатор Володимир Путін хоче "розірвати Україну на шматки".

Також глава держави сказав, що усі хочуть завершення війни в Україні. Але Україні потрібне справедливе закінчення, а не "завершення заради завершення". Президент не виключив, що поки що може не розуміє всіх подробиць плану Трампа і заявив, що для цього потрібен час.