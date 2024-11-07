Зеленський: Швидке закінчення війни означатиме втрати для України
Президент Володимир Зеленський висловився про заяви 45 президента США Дональда Трампа про завершення війни в Україні. За його словами, швидке закінчення повномасштабної України може означати втрати.
"Я впевнений, що швидке закінчення війни – це втрати. І я думаю, що якщо дуже швидке, я не знаю цієї ідеї, ми не говорили про це з президентом Трампом, я думаю, він готуватиметься зі своєю командою до тих чи інших пропозицій, чи поглядів... Одне зрозуміло мені, що він справді хоче закінчення", – сказав Зеленський на пресконференції.
Президент зазначив, що вірить у бажання Трампа швидко завершити війну в Україні, але це ще не означає, що в нього вийде задумане. Зеленський назвав росіян "найскладнішим ворогом століття" і наголосив, що російський диктатор Володимир Путін хоче "розірвати Україну на шматки".
Також глава держави сказав, що усі хочуть завершення війни в Україні. Але Україні потрібне справедливе закінчення, а не "завершення заради завершення". Президент не виключив, що поки що може не розуміє всіх подробиць плану Трампа і заявив, що для цього потрібен час.
- 28 жовтня 2024 року Financial Times повідомило, що Трамп може заморозити війну в Україні та покласти відповідальність за гарантії безпеки на Європу.
- 2 листопада колишній спецпредставник уряду США з переговорів у справах України Курт Волкер заявив, що Трамп не хоче, щоб його звинувачували у поразці України.
- 6 листопада 2024 року Трамп оголосив про свою перемогу на виборах президента США. Він пообіцяв, що новий термін буде справжньою золотою епохою для Штатів.
- Того ж дня він пообіцяв, що за його каденції не буде воєн і він збирається їх зупинити. Однак жодних подробиць не розкрив.