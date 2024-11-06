Трамп оголосив себе переможцем виборів, виступаючи перед прихильниками у Флориді

Трамп пообіцяв, що його новий термін буде "справжньою золотою епохою" для країни та назвав себе "47-м президентом США"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп, який перемагає за багатьма прогнозами, виступає перед прихильниками у Палм-Біч у Флориді. Він вже назвав себе "47-м президентом США".

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Трамп розпочав промову з подяки своїй родині, а також назвав Джей Ді Венса "вже чинним віцепрезидентом США".

"Я був президентом США і, схоже, готовий стати ним знову", – сказав він про себе, згодом повторивши: "Ось вам і 45-й і 47-й президент США стоїть перед вами. Я дуже задоволений результатом цього абсолютного голосування. Я хочу подякувати американцям за можливість бути 47-м президентом".

Трамп пообіцяв, що його новий термін буде "справжньою золотою епохою" для країни. Він також схарактеризував свій результат на виборах як "політичну перемогу, безпрецедентну в історії США".

Він також пообіцяв, що за його каденції не буде війн.

"Більше ніяких воєн, під час моєї каденції. Я збираюся зупинити війни. За чотири роки мого президентства війн не було. Ми хочемо сильну і потужну армію, яку нам не обов'язково використовувати", – сказав Трамп.

Про цю та інші події американських виборів читайте у хроніці LIGA.net .

. Республіканська партія здобуває більшість у Сенаті США за результатами виборів до верхньої палати Конгресу. У деяких штатах результати ще уточнюються, але республіканці вже забезпечили більшість, отримавши понад 50 місць у 100-місному Сенаті.