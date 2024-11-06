Республіканці вперше за чотири роки здобувають більшість у Сенаті США

Результати ще уточнюються, але республіканці вже забезпечили більшість, отримавши понад 50 місць у 100-місному Сенаті

Сенат США (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Республіканська партія здобуває більшість у Сенаті США за результатами виборів до верхньої палати Конгресу. Про це повідомляє Associated Press.

Республіканцям вдалося здобути необхідні місця, зокрема, завдяки перемогам у важливих штатах, таких як Огайо та Небраска. У деяких штатах результати ще уточнюються, але республіканці вже забезпечили більшість, отримавши понад 50 місць у 100-місному Сенаті.

Разом з тим у США відбуваються вибори до Палати представників.

Республіканці на початок виборів мали більшість із 220 місць проти 212 у демократів, залишаючи три місця вакантними. Партії зосередилися на критичних округах у таких штатах, як Нью-Йорк, Каліфорнія та Пенсильванія, оскільки саме там малі коливання можуть вплинути на розподіл контролю над Палатою.

Станом на 6 листопада у республіканців 177 місць в Палаті представників, у демократів – 146.

Про цю та інші події американських виборів читайте у хроніці LIGA.net .

. Навколо Білого дому, Капітолію та резиденції кандидатки у президенти США від демократів Гарріс встановили огорожі на випадок можливих політичних заворушень у день виборів або після оголошення результатів.

Американка українського походження Вікторія Спартц перемогла на виборах до Палати представників США в штаті Індіана.