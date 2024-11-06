Українка Спартц перемагає на виборах до Конгресу США

Вікторія Спартц (Фото: ЕРА)

Американка українського походження Вікторія Спартц перемогла на виборах до Палати представників США в штаті Індіана, передає Associated Press.

Минулого року Спартц заявляла, що не балотуватиметься знову, проте передумала незадовго до завершення терміну подання документів. Її головною суперницею стала демократка Дебора Пікетт, яка раніше служила в армії США.

На офіційній сторінці кампанії Вікторії Спартц зазначено, що вона заручилася підтримкою кількох впливових груп, зокрема асоціацій власників зброї, організацій противників абортів і представників малого бізнесу.

У виборчому бюлетені також були представники інших політичних сил — лібертаріанець Лаурі Шиллінгс і незалежний кандидат Роббі Слотер.

Цьогоріч на виборах американці переобирають повний склад Палати представників та частину Сенату.

ДОВІДКА Спартц народилася в Носівці Чернігівської області, емігрувала до США у 2000-му в віці 22 років. Після початку повномасштабної війни вона однією з перших у Конгресі закликала допомогти Україні й багато разів приїжджала у 2022 році. Наприкінці 2023-го її позиція різко змінилася, вона розкритикувала законопроєкт про допомогу Україні. Навесні 2024-го своїми правками Спартц намагалася збити допомогу, затягнути її розгляд і, зрештою, відмовилася за неї голосувати.



8 травня 2024 року Спартц перемогла вісьмох конкурентів на праймериз в Індіані, включно з представником штату Чаком Гудрічем, який розкритикував ставлення Спартц до своїх підлеглих, назвавши її "найгіршим босом номер один в усьому Конгресі". Спартц народилася в Носівці Чернігівської області, емігрувала до США у 2000-му в віці 22 років. Після початку повномасштабної війни вона однією з перших у Конгресі закликала допомогти Україні й багато разів приїжджала у 2022 році. Наприкінці 2023-го її позиція різко змінилася, вона розкритикувала законопроєкт про допомогу Україні. Навесні 2024-го своїми правками Спартц намагалася збити допомогу, затягнути її розгляд і, зрештою, відмовилася за неї голосувати.8 травня 2024 року Спартц перемогла вісьмох конкурентів на праймериз в Індіані, включно з представником штату Чаком Гудрічем, який розкритикував ставлення Спартц до своїх підлеглих, назвавши її "найгіршим босом номер один в усьому Конгресі".

Джерело: AP

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