Украинка Спартц побеждает на выборах в Конгресс США
Американка украинского происхождения Виктория Спартц победила на выборах в Палату представителей США в штате Индиана, передает Associated Press.
В прошлом году Спартц заявляла, что не будет снова баллотироваться, однако передумала незадолго до истечения срока подачи документов. Ее главной соперницей стала демократка Дебора Пикетт, ранее служившая в армии США.
На официальной странице кампании Виктории Спартц отмечено, что она заручилась поддержкой нескольких влиятельных групп, в частности, ассоциаций владельцев оружия, организаций противников абортов и представителей малого бизнеса.
В избирательном бюллетене также находились представители других политических сил — либертарианец Лаури Шиллингс и независимый кандидат Робби Слотер.
В этом году на выборах американцы переизбирают полный состав Палаты представителей и часть Сената.
8 мая 2024 года Спартц победила восьмерых конкурентов на праймериз в Индиане, включая представителя штата Чака Гудрича, который раскритиковал отношение Спартц к своим подчиненным, назвав ее "худшим боссом номер один во всем Конгрессе".
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