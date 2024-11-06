Украинка Спартц побеждает на выборах в Конгресс США
Виктория Спартц (Фото: ЕРА)

Американка украинского происхождения Виктория Спартц победила на выборах в Палату представителей США в штате Индиана, передает Associated Press.

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В прошлом году Спартц заявляла, что не будет снова баллотироваться, однако передумала незадолго до истечения срока подачи документов. Ее главной соперницей стала демократка Дебора Пикетт, ранее служившая в армии США.

На официальной странице кампании Виктории Спартц отмечено, что она заручилась поддержкой нескольких влиятельных групп, в частности, ассоциаций владельцев оружия, организаций противников абортов и представителей малого бизнеса.

В избирательном бюллетене также находились представители других политических сил — либертарианец Лаури Шиллингс и независимый кандидат Робби Слотер.

В этом году на выборах американцы переизбирают полный состав Палаты представителей и часть Сената.

СПРАВКА
Спартц родилась в Носовке Черниговской области, эмигрировала в США в 2000 году в возрасте 22 лет. После начала полномасштабной войны она одной из первых в Конгрессе призвала помочь Украине и много раз приезжала в 2022 году. В конце 2023 года ее позиция резко изменилась, она раскритиковала законопроект о помощи Украине. Весной 2024 года своими правками Спартц пыталась сбить помощь, затянуть ее рассмотрение и, в конце концов, отказалась за нее голосовать.

8 мая 2024 года Спартц победила восьмерых конкурентов на праймериз в Индиане, включая представителя штата Чака Гудрича, который раскритиковал отношение Спартц к своим подчиненным, назвав ее "худшим боссом номер один во всем Конгрессе".
Джерело: AP
Источник: AP
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