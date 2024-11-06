Сара Макбрайд стала первым трансгендерным человеком, избранным в Конгресс США

Сара Макбрайд (Фото: ЕРА/TANNEN MAURY)

Демократка Сара Макбрайд стала первым открытым трансгендерным человеком, избранным в Палату представителей США, пишет Axios. По прогнозам Edison Research, она победила на выборах за место от штата Делавер, что является важнейшим достижением для трансгендерного сообщества в американской политике.

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"Когда ты становишься первой, часто приходится пытаться быть лучшей версией себя. Но ни один из этих факторов не имеет значения, если я не буду выполнять свою главную задачу – быть лучшим представителем Конгресса для Делавэра", – сказала она.

Макбрайд активно поддерживает законодательные инициативы по равенству, защите прав трансгендерных людей и борьбе с дискриминацией.

Ранее она была известна благодаря работе в Национальной кампании по правам человека, где занималась вопросами равенства для ЛГБТК+ сообщества, и стала первым открытым трансгендерным человеком, выступившим на съезде Демократической партии в 2016 году.

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