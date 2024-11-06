Сара Макбрайд стала першою трансгендерною людиною, обраною до Конгресу США

Сара Макбрайд (Фото: ЕРА/TANNEN MAURY)

Демократка Сара Макбрайд стала першою відкритою трансгендерною людиною, обраною до Палати представників США, пише Axios. За прогнозами Edison Research, вона перемогла на виборах за місце від штату Делавер, що є важливим досягненням для трансгендерної спільноти в американській політиці.

"Коли ти стаєш першою, часто доводиться намагатися бути найкращою версією себе. Але жоден із цих факторів не має значення, якщо я не виконуватиму своє головне завдання — бути найкращим представником Конгресу для Делаверу", – сказала вона.

Макбрайд активно підтримує законодавчі ініціативи щодо рівності, захисту прав трансгендерних людей та боротьби з дискримінацією.

Раніше вона була відомою завдяки роботі в Національній кампанії за права людини, де займалася питаннями рівності для ЛГБТК+ спільноти, і стала першою відкритою трансгендерною людиною, яка виступила на з'їзді Демократичної партії у 2016 році.

Про цю та інші події американських виборів читайте у хроніці LIGA.net .

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