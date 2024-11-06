В екзитполах у "хитких" штатах лідирує Трамп
На виборах президента США у 2024 році республіканець Дональд Трамп отримує 214 голосів виборців, демократка Камала Гарріс – 179. Про такі результати пише The New York Times.
Екзитполи по "хитких" штатах:
Аризона. Лідирує Трамп з 49,6%, у Гарріс тут 49,5%.
Джорджія. Трамп має 51,1%, Гарріс – 48,2%.
Мічиган. Трамп має 51,5%, Гарріс – 46,8%.
Північна Кароліна. Трамп має 50,8%, Гарріс – 48,1%.
Пенсильванія. Трамп має 51,4%, Гарріс – 47,7%.
Вісконсин. Трамп має 50,8%, Гарріс – 47,8%.
У Неваді підрахунок голосів ще не розпочався.
У виборах президента США 2024 року ключовими штатами залишаються так звані "хиткі" штати, де перемогу традиційно важко передбачити. Цього року найважливіші з них включають: Пенсильванію, Аризону, Джорджію, Вісконсин, Північну Кароліну, Мічиган та Неваду.
- Про цю та інші події американських виборів читайте у хроніці LIGA.net.
- Навколо Білого дому, Капітолію та резиденції кандидатки у президенти США від демократів Гарріс встановили огорожі на випадок можливих політичних заворушень у день виборів або після оголошення результатів.