В екзитполах у "хитких" штатах лідирує Трамп

Кілька густонаселених штатів, які мають велику кількість голосів виборників, як то Каліфорнія (55) чи Техас (38), ще продовжують голосувати

Фото: ЕРА/ALLISON DINNER

На виборах президента США у 2024 році республіканець Дональд Трамп отримує 214 голосів виборців, демократка Камала Гарріс – 179. Про такі результати пише The New York Times.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Екзитполи по "хитких" штатах:

Аризона. Лідирує Трамп з 49,6%, у Гарріс тут 49,5%.

Джорджія. Трамп має 51,1%, Гарріс – 48,2%.

Мічиган. Трамп має 51,5%, Гарріс – 46,8%.

Північна Кароліна. Трамп має 50,8%, Гарріс – 48,1%.

Пенсильванія. Трамп має 51,4%, Гарріс – 47,7%.

Вісконсин. Трамп має 50,8%, Гарріс – 47,8%.

У Неваді підрахунок голосів ще не розпочався.

У виборах президента США 2024 року ключовими штатами залишаються так звані "хиткі" штати, де перемогу традиційно важко передбачити. Цього року найважливіші з них включають: Пенсильванію, Аризону, Джорджію, Вісконсин, Північну Кароліну, Мічиган та Неваду.