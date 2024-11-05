Трамп: Якщо я програю вибори, я першим визнаю це

Трамп сподівається, що вибори будуть чесними, й зазначив, що його прихильники не будуть проводити масових заворушень

Дональд Трамп (Фото: instagram.com/realdonaldtrump)

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що признає свою поразку, якщо "вибори будуть чесними". Про це повідомляє Agence France-Presse.

"Якщо я програю вибори, якщо вибори будуть чесними, я першим визнаю це. Поки що я вважаю, що вони були чесними", – сказав Трамп.

Також політик заявив, що йому не потрібно казати своїм прихильникам, щоб вони не влаштовували масових заворушень із насильством. Він підкреслив, що серед них немає жорстоких людей.

Довідка. 6 січня 2021 року прихильники Трампа штурмували Капітолій США, намагаючись перешкодити підтвердженню результатів виборів 2020 року після того, як Трамп програв вибори та відмовився визнати поразку.