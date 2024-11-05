Трамп: Якщо я програю вибори, я першим визнаю це
Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що признає свою поразку, якщо "вибори будуть чесними". Про це повідомляє Agence France-Presse.
"Якщо я програю вибори, якщо вибори будуть чесними, я першим визнаю це. Поки що я вважаю, що вони були чесними", – сказав Трамп.
Також політик заявив, що йому не потрібно казати своїм прихильникам, щоб вони не влаштовували масових заворушень із насильством. Він підкреслив, що серед них немає жорстоких людей.
Довідка. 6 січня 2021 року прихильники Трампа штурмували Капітолій США, намагаючись перешкодити підтвердженню результатів виборів 2020 року після того, як Трамп програв вибори та відмовився визнати поразку.
- 3 листопада стало відомо, що Гарріс випереджає республіканця Трампа в чотирьох із семи штатів, що вагаються.
- 4 листопада навколо Білого дому, Капітолію та резиденції Гарріс встановили огородження на випадок можливих політичних заворушень у день виборів або після оголошення результатів.
- 5 листопада стало відомо, що населений пункт Діксвілл-Нотч першим завершив голосування й оголосив результати виборів у США. Обидва кандидати набрали порівну голосів.
- Того ж дня Трамп проголосував у Флориді на президентських виборах разом із дружиною. Він заявив, що впевнений у своїй перемозі.