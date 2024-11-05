Трамп: Если я проиграю выборы, я первым признаю это

Трамп надеется, что выборы будут честными, и отметил, что его сторонники не будут проводить массовые беспорядки

Дональд Трамп (Фото: instagram.com/realdonaldtrump)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что признает свое поражение, если "выборы будут честными". Об этом сообщает Agence France-Presse.

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"Если я проиграю выборы, если выборы будут честными, я первым признаю это. Пока я считаю, что они были честными", – сказал Трамп.

Также политик заявил, что ему не нужно говорить своим сторонникам, чтобы они не устраивали массовые беспорядки с насилием. Он подчеркнул, что среди них нет жестоких людей.

Справка. 6 января 2021 года сторонники Трампа штурмовали Капитолий США, пытаясь воспрепятствовать подтверждению результатов выборов 2020 года после того, как Трамп проиграл выборы и отказался признать поражение.