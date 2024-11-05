Трамп: Если я проиграю выборы, я первым признаю это
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что признает свое поражение, если "выборы будут честными". Об этом сообщает Agence France-Presse.
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"Если я проиграю выборы, если выборы будут честными, я первым признаю это. Пока я считаю, что они были честными", – сказал Трамп.
Также политик заявил, что ему не нужно говорить своим сторонникам, чтобы они не устраивали массовые беспорядки с насилием. Он подчеркнул, что среди них нет жестоких людей.
Справка. 6 января 2021 года сторонники Трампа штурмовали Капитолий США, пытаясь воспрепятствовать подтверждению результатов выборов 2020 года после того, как Трамп проиграл выборы и отказался признать поражение.
- 3 ноября стало известно, что Харрис опережает республиканца Трампа в четырех из 7 колеблющихся штатов.
- 4 ноября вокруг Белого дома, Капитолия и резиденции Харрис установили ограждение на случай возможных политических беспорядков в день выборов или после оглашения результатов.
- 5 ноября стало известно, что населенный пункт Диксвилл-Нотч первым завершил голосование и огласил результаты выборов в США. Оба кандидата набрали поровну голосов.
- В тот же день Трамп проголосовал во Флориде на президентских выборах вместе с супругой. Он заявил, что уверен в своей победе.