Трамп проголосовал на выборах в США и заявил, что уверен в своей победе
45-й президент США Дональд Трамп проголосовал на выборах президента. Об этом сообщает CNN.
Республиканец пришел на избирательный участок во Флориде в Палм-Бич. Вместе с ним была его супруга Мелания Трамп. После голосования политик заявил, что "абсолютно уверен" в своей победе и спрогнозировал большой разрыв в голосах с кандидатом от демократов Камалой Харрис.
"Я чувствую себя очень уверенно. Я слышал, что у нас везде все хорошо", – сказал Трамп.
Он отметил, что это была "лучшая" из трех предвыборных компаний, которые он проводил. В то же время политик выразил разочарование тем, что подсчет голосов и объявление результатов могут занять какое-то время.
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- 3 ноября стало известно, что Харрис опережает республиканца Трампа в четырех из семи колеблющихся штатов.
- 4 ноября вокруг Белого дома, Капитолия и резиденции Харрис установили ограждения на случай возможных политических беспорядков в день выборов или после оглашения результатов.
- 5 ноября стало известно, что населенный пункт Диксвилл-Нотч первым завершил голосование и объявил результаты выборов в США. Оба кандидата набрали поровну голосов.