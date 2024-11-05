Трамп проголосовал на выборах в США и заявил, что уверен в своей победе
Дональд и Мелания Трамп (Фото: ЕРА)

45-й президент США Дональд Трамп проголосовал на выборах президента. Об этом сообщает CNN. 

Республиканец пришел на избирательный участок во Флориде в Палм-Бич. Вместе с ним была его супруга Мелания Трамп. После голосования политик заявил, что "абсолютно уверен" в своей победе и спрогнозировал большой разрыв в голосах с кандидатом от демократов Камалой Харрис.

"Я чувствую себя очень уверенно. Я слышал, что у нас везде все хорошо", – сказал Трамп.

Он отметил, что это была "лучшая" из трех предвыборных компаний, которые он проводил. В то же время политик выразил разочарование тем, что подсчет голосов и объявление результатов могут занять какое-то время.

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  • 3 ноября стало известно, что Харрис опережает республиканца Трампа в четырех из семи колеблющихся штатов.
  • 4 ноября вокруг Белого дома, Капитолия и резиденции Харрис установили ограждения на случай возможных политических беспорядков в день выборов или после оглашения результатов.
  • 5 ноября стало известно, что населенный пункт Диксвилл-Нотч первым завершил голосование и объявил результаты выборов в США. Оба кандидата набрали поровну голосов.
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