Трамп проголосовал на выборах в США и заявил, что уверен в своей победе

По словам Трампа, это была его "лучшая" предвыборная компания

Дональд и Мелания Трамп (Фото: ЕРА)

45-й президент США Дональд Трамп проголосовал на выборах президента. Об этом сообщает CNN.

Республиканец пришел на избирательный участок во Флориде в Палм-Бич. Вместе с ним была его супруга Мелания Трамп. После голосования политик заявил, что "абсолютно уверен" в своей победе и спрогнозировал большой разрыв в голосах с кандидатом от демократов Камалой Харрис.

"Я чувствую себя очень уверенно. Я слышал, что у нас везде все хорошо", – сказал Трамп.

Он отметил, что это была "лучшая" из трех предвыборных компаний, которые он проводил. В то же время политик выразил разочарование тем, что подсчет голосов и объявление результатов могут занять какое-то время.

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