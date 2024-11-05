Выборы в США. Диксвилл-Нотч традиционно первым объявил результаты голосования

Голосование в городке Диксвилл-Нотч (Фото: Herb Swanson/EPA)

Населенный пункт Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир первым объявил результаты президентских выборов, согласно им кандидат от Демократической партии Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп набрали по три голоса каждый. Об этом сообщил телеканал CNN.

Незарегистрированный городок, расположенный вдоль американо-канадской границы на севере Нью-Гэмпшира, открыл и закрыл свои избирательные участки сразу после полуночи по восточному времени по традиции, которая восходит к 1960 году. В голосовании приняли участие четверо республиканцев и двое независимых избирателей.

По традиции все избиратели, имеющие право голоса, собираются в ныне нерабочем отеле Balsams Hotel в Диксвилл-Нотче, чтобы тайно проголосовать после открытия избирательных участков в полночь. После каждого голосования подсчитываются голоса и объявляются результаты – за несколько часов до любого другого места, что делает его местом притяжения для национальных репортеров, которых часто больше, чем избирателей.

В материале говорится, что избиратели Диксвилл-Нотча поддержали кандидата от Демократической партии на последних двух президентских выборах: в 2020 году местное население единодушно отдало пять голосов за действующего президента США Джо Байдена, а в 2016 году Хиллари Клинтон получила четыре из семи голосов. Еще два отдали Трампу и один – кандидату от Либертарианской партии Гэри Джонсону.