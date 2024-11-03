Харрис опережает Трампа в четырех из семи "шатких" штатов – опрос

В двух штатах лидирует Дональд Трамп, еще в одном штате у обоих кандидатов уровень поддержки равен

Камала Гаррис (Фото: Edward M. Pio Roda/EPA)

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа в четырех из семи колеблющихся штатов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Times/YouGov.

Согласно им, Харрис обогнала Трампа в Висконсине (49% против 45%), Пенсильвании (49% против 46%), Мичигане (48% против 45%) и Неваде (48% против 47%).

В то же время, Трамп сохраняет лидерство в Северной Каролине (49% против 48% у Харрис) и Джорджии (48% против 47%). В Аризоне у обоих кандидатов уровень поддержки равен и составляет 48%. Отмечается, что опрос проводился среди зарегистрированных избирателей или американцев, которые уже проголосовали на выборах.

По сравнению с началом сентября доля голосов Харрис выросла на три процентных пункта в Аризоне. Во всех остальных штатах доля голосующих за Харрис или Трампа либо выросла на один пункт, либо не изменилась.

В каждом из семи штатов Харрис имеет преимущество среди женщин, тогда как Трамп лидирует среди мужчин. Гендерный разрыв несколько меньше в Северной Каролине и Висконсине.

В материале говорится, что если лидерство в этих штатах сохранится, а остальные штаты проголосуют, равно как в 2020 году, то Харрис с небольшим отрывом выигрывает выборы. Однако преимущество обоих кандидатов в колеблющихся штатах находится в пределах погрешности.

СПРАВКА. Опрос проводился с 25 по 31 октября для The Times и проекта SAY24 для Стэндфордского университета и Йельского университета. Размер выборки составлял: 900 в Аризоне, 1000 в Джорджии, 1000 в Мичигане, 800 в Неваде, 1000 в Северной Каролине, 1000 в Пенсильвании и 900 в Висконсине. Респондентов выбирали среди зарегистрированных избирателей. Погрешность в каждом штате составляет от 3,5% до 4,6%.