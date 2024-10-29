"Он непригоден быть президентом". Харрис предложила Трампу вместе пройти тест на IQ

Дональд Трамп в своих выступлениях называл оппонентку на выборах "человеком с очень низким IQ"

Камала Харрис (Фото: Lon Horwedel/EPA)

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис готова пройти когнитивный тест вместе с республиканцем Дональдом Трампом. Об этом она сообщила в интервью CBS News.

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Трамп в своих выступлениях называл оппонентку на выборах "человеком с очень низким IQ". Отвечая на эти заявления, Харрис заявила о готовности пройти когнитивный тест, если республиканец согласится пройти такой же.

"Это то, к чему он прибегает, и я думаю, что он действительно становится все более нестабильным и не в себе и прибегает к словесным обидам, потому что у него на самом деле нет плана для американского народа", – заявила кандидат от демократов.

Кроме этого, Харрис указала на ряд людей, которые тесно сотрудничали с Трампом и высказывались против него в последние недели как доказательство того, что он "непригоден быть президентом США".

"Не берите мои слова, послушайте людей, которые знают его лучше", – добавила она.

Харрис вспомнила бывших высокопоставленных должностных лиц, работавших в команде Трампа.

"Все они так или иначе сказали, что он не достоин снова быть президентом, никогда не должен быть президентом и опасен", — резюмировала вице-президент.

8 октября Reuters писало, что преимущество Харрис над Трампом сократилось, о чем свидетельствуют результаты опроса.

15 октября The Hill сообщило, что Трамп имеет небольшое преимущество над Харрис среди тех американцев, которые проголосовали досрочно в колеблющихся штатах.

18 октября Reuters писало, что Харрис меняет стратегию предвыборной кампании, поскольку растет обеспокоенность успехами Трампа.