Харрис сомневается в пригодности Трампа к президентству

Камала Гаррис (Фото: Will Oliver/EPA)

В пятницу, 18 октября, действующая вице-президент, кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис выразила сомнения в пригодности своего оппонента Дональда Трампа к работе в Белом доме. Соответствующее заявление она сделала на митинге в Мичигане, передает издание Axios.

Причиной для сомнений стала отмена ряда предвыборных мероприятий Трампа.

"Я слышала сообщения о том, что по крайней мере его команда утверждает, что он страдает от истощения. Быть президентом США, вероятно, одна из самых сложных работ в мире. И поэтому нам надо спросить, не устал ли он от предвыборной кампании, пригоден ли он для этой работы?" – заявила Харрис.

В материале Axios говорится, что Трамп отменил ряд интервью и публичных выступлений за последние недели. В частности, было отменено его появление на мероприятии Национальной стрелковой ассоциации на следующей неделе. Кроме того, на днях республиканец отказался от двух интервью и прервал выступление в Пенсильвании и простоял на сцене под музыку более 30 минут.

Журналисты отметили, что возраст и разум Трампа оказались под пристальным вниманием. И особенно после того, как 81-летний президент США Джо Байден выбыл из предвыборной гонки в июле. Если 78-летний Трамп будет избран президентом США, он превзойдет рекорд Байдена как старейший глава государства, который вступил в должность.

8 октября Reuters писало, что преимущество Харрис над Трампом сократилось, о чем свидетельствуют результаты опроса.

15 октября The Hill сообщило, что Трамп имеет небольшое преимущество над Харрис среди тех американцев, которые проголосовали досрочно в колеблющихся штатах.

18 октября Reuters писало, что Харрис меняет стратегию предвыборной кампании из-за роста обеспокоенности успехами Трампа.