Гарріс сумнівається в придатності Трампа до президентства

Камала Гарріс (Фото: Will Oliver/EPA)

У п'ятницю, 18 жовтня, чинна віцепрезидентка, кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс висловила сумніви у придатності свого опонента Дональда Трампа до роботи у Білому домі. Відповідну заяву вона зробила під час мітингу в Мічигані, передає видання Axios.

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Причиною для сумнівів стало скасування низки передвиборчих заходів Трампа.

"Я чула повідомлення про те, що принаймні його команда стверджує, що він страждає від виснаження. Бути президентом США, ймовірно, одна з найскладніших робіт у світі. І тому нам треба запитати, чи не втомився він від передвиборчої кампанії, чи придатний він для цієї роботи?" – заявила Гарріс.

У матеріалі Axios йдеться, Трамп скасував низку інтерв’ю та публічних виступів за останні тижні. Зокрема, було скасовано його появу на заході Національної стрілецької асоціації наступного тижня. Крім того, днями республіканець відмовився від двох інтерв'ю та перервав виступ у Пенсильванії й простояв на сцені під музику понад 30 хвилин.

Журналісти зазначили, що вік та розум Трампа опинилися під пильною увагою. І особливо після того, як 81-річний президент США Джо Байден вибув з передвиборчих перегонів у липні. Якщо 78-річного Трампа буде обрано президентом США, він перевершить рекорд Байдена як найстарший глава держави, який обійняв посаду.

8 жовтня Reuters писало, що перевага Гарріс над Трампом скоротилась, про що свідчать результати опитування.

15 жовтня The Hill повідомило, що Трамп має невелику перевагу над Гарріс серед тих американців, які проголосували достроково в штатах, що вагаються.

18 жовтня Reuters писало, що Гарріс змінює стратегію передвиборчої кампанії, оскільки зростає занепокоєння щодо успіхів Трампа.