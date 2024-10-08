Перевага Гарріс над Трампом скоротилась – опитування

Дональд Трамп (Фото: Erik Lesser/EPA)

Кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа на три відсоткові пункти менш ніж за місяць до виборів — 46% проти 43%. Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos.

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В опитуванні за 20-23 вересня Трамп відставав від Гарріс на шість пунктів. Нові дані показали, що він має більше прихильності в економічних питаннях. А деяких виборців могли переманити на його бік заяви, що нелегальні іммігранти в США схильні до злочинів, пишуть журналісти.

Водночас респонденти назвали економіку головною проблемою, з якою стикаються Сполучені Штати. Близько 44% сказали, що Трамп має кращий підхід до розв'язання проблеми "вартості життя". 38% опитаних вважають кращою політику Гарріс.

Серед низки економічних питань, які має вирішити наступний президент, близько 70% респондентів сказали, що вартість життя буде найважливішою, і лише дехто обрав ринок праці, податки або поліпшення фінансового становища. Трамп мав більшу підтримку, ніж Гарріс, у кожній із цих сфер, хоча виборці з перевагою від 42% до 35% вважали, що демократка є кращим кандидатом для подолання розриву між заможними та пересічними американцями.

Близько 53% респондентів погодилися з твердженням, що "іммігранти, які перебувають у країні нелегально, становлять небезпеку для громадської безпеки" проти 41%, які не погодилися. У травневому опитуванні Reuters/Ipsos виборці розділилися щодо цього питання так: 45% погодилися, а 46% — ні.

У матеріалі йдеться, що протягом року на передвиборчих мітингах Трамп звертав увагу на злочини, скоєні нелегальними іммігрантами в країні. Хоча даних про імміграційний статус злочинців мало, дослідження загалом показали, що іммігранти не частіше, ніж корінні американці, вчиняють злочини.

Гарріс випереджала Трампа в кожному з шести опитувань Reuters/Ipsos щодо їх протистояння, відколи вона вступила в перегони наприкінці липня.

У межах дослідження Reuters/Ipsos було опитано 1272 дорослих американців по всій країні, зокрема 1076 зареєстрованих виборців. Серед них 969 людей заявили, що, ймовірно, прийдуть на вибори. Похибка становить три відсоткові пункти.