Гарріс вважають переможницею дебатів, але це не змінило її становище у ключових штатах
Попри те, що американці сприйняли кандидатку у президенти США від демократів Камалу Гарріс переможницею дебатів, це не сильно змінило її становище у ключових штатах. Про це повідомляє The Hill.
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Виборці позитивно оцінили виступ Гарріс на дебатах два тижні тому. Опитування показують, що її сприймають як спокійнішу і моральнішу кандидатуру в порівнянні з опонентом-республіканцем Дональдом Трампом.
Однак, після дебатів перевага Гарріс над Трампом на національному рівні зросла лише на 0,4% — до 3,6%. У "хитких" штатах ситуація схожа: в Пенсильванії її відрив зріс на 1,1% (до дебатів було 0,7%), в Неваді на 1,2% (на 0,5% більше, ніж до дебатів), але в Мічигані результати залишилися незмінними.
Трамп поки випереджає Гарріс на 0,1% в Аризоні та Джорджії. Обидві партії залишаються стриманими у прогнозах, оскільки результати опитувань часто знаходяться в межах похибки.
Демократи вважають, що зусилля Гарріс у ключових штатах можуть дати результати до виборів, попри невеликі зміни в опитуваннях після дебатів.
- Наступного тижня президент Зеленський зустрінеться з Гарріс, Трампом та чинним американським лідером Джо Байденом. Він передасть їм План перемоги.
- 12 вересня стало відомо, що демократка Гарріс перемагає республіканця Трампа в опитуваннях – 47% проти 42% відповідно. Більшість виборців вважають, що вона виграла дебати.
- Раніше Трамп заявив, що "його люблять жінки". Але опитування показало інші результати.
- Папа римський Франциск раніше закликав американців голосувати "за менше зло", коментуючи майбутні вибори у США.
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