Гарріс вважають переможницею дебатів, але це не змінило її становище у ключових штатах

Після дебатів перевага Гарріс над Трампом на національному рівні зросла лише на 0,4% — до 3,6%

Камала Гарріс (Фото: ЕРА)

Попри те, що американці сприйняли кандидатку у президенти США від демократів Камалу Гарріс переможницею дебатів, це не сильно змінило її становище у ключових штатах. Про це повідомляє The Hill.

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Виборці позитивно оцінили виступ Гарріс на дебатах два тижні тому. Опитування показують, що її сприймають як спокійнішу і моральнішу кандидатуру в порівнянні з опонентом-республіканцем Дональдом Трампом.

Однак, після дебатів перевага Гарріс над Трампом на національному рівні зросла лише на 0,4% — до 3,6%. У "хитких" штатах ситуація схожа: в Пенсильванії її відрив зріс на 1,1% (до дебатів було 0,7%), в Неваді на 1,2% (на 0,5% більше, ніж до дебатів), але в Мічигані результати залишилися незмінними.

Трамп поки випереджає Гарріс на 0,1% в Аризоні та Джорджії. Обидві партії залишаються стриманими у прогнозах, оскільки результати опитувань часто знаходяться в межах похибки.

Демократи вважають, що зусилля Гарріс у ключових штатах можуть дати результати до виборів, попри невеликі зміни в опитуваннях після дебатів.

Наступного тижня президент Зеленський зустрінеться з Гарріс, Трампом та чинним американським лідером Джо Байденом. Він передасть їм План перемоги.

12 вересня стало відомо, що демократка Гарріс перемагає республіканця Трампа в опитуваннях – 47% проти 42% відповідно. Більшість виборців вважають, що вона виграла дебати.

Раніше Трамп заявив, що "його люблять жінки". Але опитування показало інші результати.

Папа римський Франциск раніше закликав американців голосувати "за менше зло", коментуючи майбутні вибори у США.

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