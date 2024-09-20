Зеленський готується до низки зустрічей у США, представить план перемоги

Зеленський повідомив, що в США він представить конкретний план дій, який "наблизить перемогу та справедливий мир"

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, що він активно готується до зустрічей з американським лідером Джо Байденом та кандидатами у президенти США Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

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"Активно готуємося до перемовин в Америці – це президент Байден, представники обох партій у Конгресі, розраховуємо на зустрічі також з обома кандидатами в президенти Сполучених Штатів", – заявив Зеленський.

Зеленський повідомив, що в США він представить конкретний план дій, який "наблизить перемогу та справедливий мир". Президент також подякував США за їх підтримку.

"Україна дуже сподівається на цю підтримку, і це справедливо. Коли один народ здобуває незалежність і відстоює міжнародне право, виграє весь світ. Саме так має бути", – підкреслив Зеленський.

Увечері 18 вересня Зеленський заявив, що план перемоги готовий. Раніше він наголошував, що передусім передасть його чинному президенту США Джо Байдену та кандидатам – Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

Постійна представниця Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявляла, що країна вже бачила мирний план Зеленського — і США вважають, що його стратегія та план можуть працювати.

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