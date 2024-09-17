"Може працювати". Посол Штатів при ООН заявила, що країна вже бачила план Зеленського

Напередодні Зеленський заявляв про готовність плану на 90%. Про його передання Штатам ще не оголошували

Лінда Томас-Грінфілд (Фото: SARAH YENESEL / EPA)

США вже бачили мирний план президента Володимира Зеленського щодо закінчення війни – вважають, що його стратегія та план можуть працювати. Про це повідомила постійна представниця Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд, передає Голос Америки.

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"Ми бачили мирний план президента Зеленського. Ми вважаємо, що він викладає стратегію та план, які можуть працювати. І нам потрібно побачити, як ми можемо сприяти цьому, спілкуючись з усіма главами держав, які будуть тут, у Нью-Йорку (на Генасамблеї ООН. – Ред.). Отже, знову ж таки, ми сподіваємось досягти певного прогресу. Ось для чого ми тут", – заявила посадовиця.

За її словами, США ніколи не втрачали надії знайти шлях до миру – це те, над чим американський президент Джо Байден "старанно працював" впродовж останнього року стосовно ситуації в Газі та понад два роки щодо ситуації в Україні.

Відповідно, сподівається пані посол, США зможуть досягти певного прогресу у пошуку миру.

Зеленський вже неодноразово заявляв про намір передати свій мирний план президенту Байдену, а також двом кандидатам на цю посаду – Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

Раніше, 16 вересня, Зеленський заявляв: наразі більш ніж на 90% "усе виписано" у майбутньому Плані перемоги. А вже 17 числа голова держави повідомив про нараду щодо військового наповнення цього Плану – підготовлено зміст для відповідного пакета допомоги.

Утім, про готовність цього плану або його передання Штатам українська сторона ще не повідомляла. Зеленський анонсував, що покаже свій план Байдену під час візиту до Нью-Йорка. У цьому американському місті з 24 по 28, а також 30 вересня у межах Генеральної Асамблеї ООН відбудуться традиційні загальні дебати високого рівня, в яких також візьме участь і українська делегація.

В інтерв'ю NBC News голова української держави пояснив, чому не анонсував готовність передати план Байдену раніше: чекав на успіх ЗСУ в Курській області.

Тим часом навколо цього плану стали ширитися чутки. Зокрема, німецький таблоїд Bild заявляв, що план буцімто передбачає замороження бойових дій на деяких напрямках фронту – у Зеленського це спростували.

Також Зеленський заявляв, що план перемоги містить чотири ключові пункти й один пункт, який стосується періоду після війни.

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