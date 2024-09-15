"Мінська-3 не буде". У Зеленського спростували "план перемоги", опублікований у Bild

Україна проти будь-якого заморожування війни, і на всіх рівнях влада України про це говорить, зауважив радник президента

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Німецький таблоїд Bild опублікував буцімто "план перемоги" Володимира Зеленського, що передбачає замороження бойових дій на деяких напрямках фронту. Це фейк – ЗМІ не бачило план перемоги й не спілкувалося з людьми, причетними до нього, повідомив для LIGA.net Дмитро Литвин, радник президента з комунікацій.

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"Bild поширив фейк. План перемоги Bild не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом до підготовки Плану перемоги, ніхто з Bild не говорив", – заявив Литвин.

За його словами, "Мінськ-3" або будь-який інший подібний договір "ніхто росіянам не подарує" — Україна проти будь-якого заморожування війни, і на всіх рівнях українська влада говорить про це.

Радник акцентував: для України важливо, аби США підтримали саме План перемоги України, а не капітуляції чи заморожування.

Цей План спочатку презентують Штатам, оскільки саме ця країна "здатна забезпечити реалізацію його наповнення", пояснив Литвин.

Раніше у Bild, із посиланням на власну інформацію, з'явились дані, що "план перемоги" Зеленського нібито включає як вимогу дозволити Україні використовувати далекобійну західну зброю по Росії, так і "готовність України прийняти локальне припинення вогню на певних ділянках фронту".

Автором публікації в таблоїді є Юліан Рьопке — зокрема, він же стверджував, що це Україна буцімто сама обстріляла Костянтинівку у вересні 2023-го. Тоді від російського удару загинуло 16 людей, було поранено 33. Служба безпеки України повідомляла, що окупанти вдарили з С-300.

Наприкінці серпня Зеленський повідомив, що представить план перемоги України Байдену, а також Гарріс і Трампу, "тому що ми не знаємо, хто буде президентом США, а виконати цей план дуже хочеться".

В інтерв’ю NBC News, що вийшло 5 вересня, Зеленський знову анонсував, що покаже план перемоги Байдену. Пояснив – раніше не робив цього, тому що чекав на успіх України у Курській області.

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