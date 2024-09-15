"Минска-3 не будет". У Зеленского опровергли "план победы", опубликованный в Bild

Украина против любой заморозки войны, и на всех уровнях власти Украины об этом говорят, заметил советник президента

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Немецкий таблоид Bild опубликовал якобы "план победы" Владимира Зеленского, предусматривающий заморозку боевых действий на некоторых направлениях фронта. Это фейк – СМИ не видело плана победы и не общались с людьми, причастными к нему, сообщил для LIGA.net Дмитрий Литвин, советник президента по коммуникациям.

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"Bild распространил фейк. План победы Bild не видел, и из тех нескольких людей, которые на сегодняшний день вовлечены президентом в подготовку Плана победы, никто из Bild не говорил", – заявил Литвин.

По его словам, "Минск-3" или любой другой подобный договор "никто россиянам не подарит" — Украина против любой заморозки войны, и на всех уровнях украинские власти говорят об этом.

Советник акцентировал: для Украины важно, чтобы США поддержали именно План победы Украины, а не капитуляции или заморозки.

Этот План изначально представляют Штатам, поскольку именно эта страна "способна обеспечить реализацию его наполнения", пояснил Литвин.

Ранее в Bild, со сылкой на собственную информацию, появились данные, что "план победы" Зеленского якобы включает как требование позволить Украине использовать дальнобойное западное оружие по России, так и "готовность Украины принять локальное прекращение огня на определенных участках фронта".

Автором публикации в таблоиде является Юлиан Репке — в частности, он же утверждал, что это Украина якобы сама обстреляла Константиновку в сентябре 2023-го. Тогда от российского удара погибли 16 человек, были ранены 33. Служба безопасности Украины сообщала, что оккупанты ударили с С-300.

В конце августа Зеленский сообщил, что представит план победы Украины Байдену, а также Харрис и Трампу, "потому что мы не знаем, кто будет президентом США, а выполнить этот план очень хочется".

В интервью NBC News, вышедшем 5 сентября, Зеленский снова анонсировал, что покажет план победы Байдену. Объяснил – раньше не делал этого, потому что ждал успеха Украины в Курской области.

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