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Оккупанты ударили по Константиновке из комплекса С-300 6 сентября – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 14:18
Оккупанты ударили по Константиновке из комплекса С-300 6 сентября – СБУ - Фото
Константиновка (Фото: Игорь Клименко)

6 сентября российские захватчики нанесли удары по Константиновке Донецкой области. По городскому рынку оккупанты ударили из комплекса С-300, сообщили источники LIGA.net в Службе безопасности Украины.

Ведомство расследует это очередное военное преступление россиян за нарушение законов и обычаев войны.

"По данным следствия, враг ударил по данному гражданскому объекту из комплекса С-300. Об этом свидетельствуют, в частности, идентифицированные обломки ракеты, изъятые на месте трагедии", – сообщают источники.

По их словам, кроме этого, следствие исследует "ряд других материалов", указывающих на причастность оккупантов к этому обстрелу.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств этого военного преступления россиян, подытожили источники.

Новость дополняется...

Артём Джерипа
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