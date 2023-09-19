Костянтинівка. Росія вдарила по місту з комплексу С-300 6 вересня – СБУ

6 вересня російські загарбники завдали удару по Костянтинівці Донецької області. По міському ринку окупанти вдарили з комплексу С-300, повідомила LIGA.net пресслужба Служби безпеки України.

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"Розслідування здійснюється за 438 статтею Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). За даними слідства, ворог ударив по цьому цивільному об'єкту з комплексу С-300. Про це свідчать, зокрема, ідентифіковані уламки ракети, вилучені на місці трагедії", – повідомляє СБУ.

За словами відомства, окрім цього, слідство досліджує "низку інших матеріалів", що вказують на причетність окупантів до цього обстрілу.

Наразі триває досудове розслідування, призначено низку експертиз задля встановлення усіх обставин цього воєнного злочину росіян, підсумували в СБУ.

6 вересня країна-терорист РФ завдала удару по ринку в Костянтинівці, унаслідок атаки загинуло 16 людей, поранено – 33.

19 вересня в американському виданні The New York Times вийшов матеріал, у якому стверджується, нібито на ринок у Костянтинівці 6 вересня впала ракета українського "Буку".

Радник глави Офісу президента відповів, що проводиться ґрунтовне та детальне розслідування кожного інциденту війни, зокрема й щодо його ракетного удару. За його словами, поява в іноземних виданнях "публікацій із сумнівами щодо причетності Росії до удару по Костянтинівці спричиняє зростання конспірологічних теорій" та "вимагатиме додаткової юридичної оцінки з боку слідчих органів".

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