Країна-терорист РФ завдала удару по людному місцю у Костянтинівці на Донеччині. Відео з наслідками удару публікують місцеві ресурси. Атаку окупантів по ринку у місті підтвердив президент Володимир Зеленський.

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На відео видно пожежу посеред забудови та скупчення людей поряд.

Місцевий ресурс пише: "Дуже жваве місце. За повідомленнями очевидців, є загиблі. І багато поранених".

Офіційних повідомлень наразі немає.

LIGA.net публікує відео через те, що його вже поширили як ресурси окупантів, так і українські, зокрема, канали деяких народних депутатів, хоча це й заборонено військовими.

ОНОВЛЕНО 15:18. Попередньо відомо про 16 загиблих, повідомляє кореспондент Радіо Свобода з місця трагедії.

Видання додає фото, на ньому видно пожежну машину, карету швидкої, рятувальників та людей у бронежилетах і касках.

На фото пожежі вже немає.

Ще одне відео з місця теракту росіян. Судячи з будівель, це ринок, видно вогонь. На асфальті лежить людина, поряд з нею на колінах стоїть жінка та кричить.

ОНОВЛЕНО о 15:39. Президент підтвердив удар російської артилерії по місту.

"На цей час артилерія російських терористів убила 16 людей у місті Костянтинівці, Донецька область. Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости", – написав він.

Прем'єр-міністр повідомив, що серед загиблих є дитина, щонайменше 20 людей поранено. Пожежу локалізовано.

14 червня російські окупанти вдарили ракетами по Краматорську та Костянтинівці – тоді були загиблі та поранені.

17 липня у Костянтинівці внаслідок артобстрілу було поранено 9-річну дитину та жінку.

24 липня Росія в черговий раз вгатила по Костянтинівці, щонайменше семеро цивільних зазнали поранень, одна дитина померла – 10-річний хлопчик. Наступного дня стало відомо про ще двох загиблих: померли 28-річний чоловік та 12-річна дівчинка.

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