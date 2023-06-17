Росія гатить по Донецькій області. Одна людина загинула, троє поранені, зокрема дитина: фото

Внаслідок обстрілів російських окупантів у Донецькій області сьогодні, 17 червня, загинула одна людина, ще троє отримали поранення. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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"Ніч пройшла відносно спокійно, але під ранок почались обстріли – як всієї лінії фронту, так і міст відносно віддалених. Костянтинівка зазнала ворожих обстрілів і Торецька територіальна громада", – повідомив Кириленко.

Донецька обласна прокуратура повідомила, що у Костянтинівці внаслідок артобстрілу поранено 9-річну дитину та жінку.

Снаряди влучили у приватний сектор – попередньо, РФ стріляла зі ствольної артилерії.

У дитини діагностовано закриті травми грудної клітки і живота, відкритий перелом плеча, рвані рани ніг і множинні садна тіла. Також до лікарні з осколковим пораненням ноги потрапила 57-річна жінка.

В результаті обстрілів у Костянтинівці пошкоджено 11 житлових будинків, гаражне приміщення, авто, газопровід та електромережі.

14 червня російські окупанти вдарили ракетами по Краматорську та Костянтинівці – тоді були загиблі і поранені.

Сьогодні окупанти також обстріляли Харківську область. Їхня ракета влучила в цивільний автомобіль: є загиблі.

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