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У Харківській області ракета росіян влучила в автомобіль, загинули волонтери – фото

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17.06.2023, 13:08
У Харківській області ракета росіян влучила в автомобіль, загинули волонтери – фото - Фото
Фото: Харківська ОВА
оновлено

Російські окупанти обстріляли Харківську область, їхня ракета влучила в цивільний автомобіль, люди, які в ньому знаходилися, загинули на місці. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначається, росіяни обстріляли село Гур'їв Козачок у Богодухівському районі Харківської області.

Протитанкова керована ракета окупантів влучила у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку цього села.

За попередніми даними, в автомобілі знаходилися четверо людей, всі вони загинули на місці.

ОНОВЛЕНО о 14:00. За оновленою інформацією, внаслідок прямого влучання окупантів із ПТКР "Корнет" загинули двоє жителів смт Золочів.

У автомобілі перебували 52-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами.

У Харківській області ракета росіян влучила в автомобіль, загинули волонтери – фото

У Харківській області ракета росіян влучила в автомобіль, загинули волонтери – фото

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Наталія Медведєва
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