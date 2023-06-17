У Харківській області ракета росіян влучила в автомобіль, загинули волонтери – фото
Російські окупанти обстріляли Харківську область, їхня ракета влучила в цивільний автомобіль, люди, які в ньому знаходилися, загинули на місці. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Як зазначається, росіяни обстріляли село Гур'їв Козачок у Богодухівському районі Харківської області.
Протитанкова керована ракета окупантів влучила у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку цього села.
За попередніми даними, в автомобілі знаходилися четверо людей, всі вони загинули на місці.
ОНОВЛЕНО о 14:00. За оновленою інформацією, внаслідок прямого влучання окупантів із ПТКР "Корнет" загинули двоє жителів смт Золочів.
У автомобілі перебували 52-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами.
- 16 червня Росія накрила Херсон масованим вогнем, поранення отримали 23 особи.
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