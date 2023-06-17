UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Харьковской области ракета россиян попала в автомобиль, погибли четыре волонтёра – фото

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2023, 13:08
В Харьковской области ракета россиян попала в автомобиль, погибли четыре волонтёра – фото - Фото
Фото: Харьковская ОВА
обновлено

Российские оккупанты обстреляли Харьковскую область, их ракета попала в гражданский автомобиль, все находившиеся в нем люди погибли на месте. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Как отмечается, россияне обстреляли село Гурьев Казачок в Богодуховском районе Харьковской области.

Противотанковая управляемая ракета оккупантов попала в гражданский автомобиль, который двигался в направлении этого села.

По предварительным данным, в автомобиле находились четыре человека, все они погибли на месте.

ОБНОВЛЕНО в 14:00. По обновленной информации, в результате прямого попадания оккупантов из ПТУР "Корнет" погибли двое жителей пгт Золочев.

В автомобиле находились 52-летний мужчина и 53-летняя женщина, являвшиеся волонтерами.

В Харьковской области ракета россиян попала в автомобиль, погибли четыре волонтёра – фото

В Харьковской области ракета россиян попала в автомобиль, погибли четыре волонтёра – фото

Читайте также: В Киев приехали "миротворцы" из Африки – Россия запустила ракеты: какие последствия

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрелвойнахарьковская область
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 