В Харьковской области ракета россиян попала в автомобиль, погибли четыре волонтёра – фото

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Российские оккупанты обстреляли Харьковскую область, их ракета попала в гражданский автомобиль, все находившиеся в нем люди погибли на месте. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

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Как отмечается, россияне обстреляли село Гурьев Казачок в Богодуховском районе Харьковской области.

Противотанковая управляемая ракета оккупантов попала в гражданский автомобиль, который двигался в направлении этого села.

По предварительным данным, в автомобиле находились четыре человека, все они погибли на месте.

ОБНОВЛЕНО в 14:00. По обновленной информации, в результате прямого попадания оккупантов из ПТУР "Корнет" погибли двое жителей пгт Золочев.

В автомобиле находились 52-летний мужчина и 53-летняя женщина, являвшиеся волонтерами.

16 июня Россия накрыла Херсон массированным огнем, ранения получили 23 человека.

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