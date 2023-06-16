Россия накрыла Херсон массированным огнем: ранения получили 23 человека – фото, видео

Сегодня, 16 июня, в результате очередных обстрелов Херсона российскими оккупантами ранения получили 23 человека. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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По его словам, массированные удары наносились по Таврическому микрорайону, Корабельному району и центральной части города.

Из-за обстрелов повреждены медучреждение, детсад, супермаркет, жилые дома, автомобили, линии электропередач.

Среди пострадавших трое детей. Три человека находятся в тяжелом состоянии, остальные получили средние или легкие травмы.

Россияне после подрыва Каховской ГЭС, в результате чего десятки населенных пунктов залило водой, не дают нормально проводить эвакуацию – они регулярно обстреливают эти населенные пункты, в том числе Херсон.

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