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Россия бьет по Херсону во время эвакуации: повреждена уникальная техника спасателей – фото

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 22:07
Россия бьет по Херсону во время эвакуации: повреждена уникальная техника спасателей – фото - Фото
Фoто – ГСЧС

Россияне продолжают обстреливать Херсон во время эвакуации людей, в результате чего сегодня пострадали еще три человека, а также повреждена уникальная техника спасателей. Об этом сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Офисе генпрокурора.

В ГСЧС сообщили, что 9 июня в Херсоне во время эвакуации жителей с подтопленной территории россияне в очередной раз обстреляли спасателей, которые вывозили людей.

Повреждена техника, с помощью которой спасатели помогали тем, кто не мог самостоятельно выбраться из ловушки, устроенной россиянами.

Повреждения получили болотоход "Богун", медицинский автомобиль Renault Trafi и специальный аварийно-спасательный автомобиль среднего класса САРМ-С. Среди личного состава пострадавших нет.

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Россия бьет по Херсону во время эвакуации: повреждена уникальная техника спасателей – фото

В прокуратуре сообщили, что сегодня около 17:40 во время эвакуации людей армия РФ в очередной раз обстреливала Херсон, в результате чего травмированы три человека, среди которых несовершеннолетняя.

Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

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Оксана Житнюк
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