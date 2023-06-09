Россия бьет по Херсону во время эвакуации: повреждена уникальная техника спасателей – фото

Россияне продолжают обстреливать Херсон во время эвакуации людей, в результате чего сегодня пострадали еще три человека, а также повреждена уникальная техника спасателей. Об этом сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Офисе генпрокурора.

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В ГСЧС сообщили, что 9 июня в Херсоне во время эвакуации жителей с подтопленной территории россияне в очередной раз обстреляли спасателей, которые вывозили людей.

Повреждена техника, с помощью которой спасатели помогали тем, кто не мог самостоятельно выбраться из ловушки, устроенной россиянами.

Повреждения получили болотоход "Богун", медицинский автомобиль Renault Trafi и специальный аварийно-спасательный автомобиль среднего класса САРМ-С. Среди личного состава пострадавших нет.

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В прокуратуре сообщили, что сегодня около 17:40 во время эвакуации людей армия РФ в очередной раз обстреливала Херсон, в результате чего травмированы три человека, среди которых несовершеннолетняя.

Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

Россияне ударили по центру Херсона, пока людей спасали от воды – фото, видео.

По предварительным данным, из-за наводнения после подрыва дамбы Каховской ГЭС погибли по меньшей мере пять человек, еще 13 считаются пропавшими без вести.

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